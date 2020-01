Meerdere vrouwen lastiggevallen door naakte fietser in Castricum

Meerdere vrouwen zijn de afgelopen week in Castricum lastiggevallen door een fietser in adamskostuum. De politie bevestigt dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen, maar dat er nog geen aangifte is gedaan.



Wanneer de eerste melding bij de politie binnenkwam, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel schreef Paulien Zwikker in de nacht van 27 op 28 december op Facebook dat haar dochter en een vriendin op de Beverwijkerstraatweg 'achterna waren gezeten door een naakte man'. Dat was niet voor het eerst: ook vorig jaar zou Zwikkers dochter zijn achtervolgd door een fietser in adamskostuum.



Hoewel Zwikker benadrukt dat haar dochter aangifte gaat doen, is dat volgens de politie tot op heden niet gebeurd. Wel is sindsdien in ieder geval één andere vrouw met naaktfietser geconfronteerd.



'Tot onze schrik was hij naakt'

"Toen ik vannacht met een vriendin vanaf station Castricum naar huis fietste, kwamen te stil te staan vanwege een broekspijp tussen een spaak", schrijft Yousha Beentjes (23) op Facebook. "Een man begon zich met ons te bemoeien en tot onze schrik was hij naakt. Hij zei: 'Geen zorgen, ik trek alleen op jullie af'."



Beentjes schrijft dat zij er haar vriendin zich snel uit de voeten maakten. "We trokken de broek kapot en los van de spaken en fietsten snel weg." Opvallend genoeg hadden Yousha en haar vriendin dit ook al eens meegemaakt, al dateert die ervaring alweer van acht jaar geleden. "Toen we 15 waren (nu 23) en we konden ons nog zo voor ons halen hoe beangstigend het was."



Direct melden bij politie

Hoewel Yousha haar verhaal met de politie heeft gedeeld, kwam haar melding te laat om de man te kunnen aanhouden. Wel spoort ze iedereen met hem te maken krijgt aan om direct 112 te bellen. De politiewoordvoerder erkent dat dit dé manier is om de naaktfietser zo snel mogelijk op heterdaad te betrappen. "We zien op sociale media reacties van mensen die hem ook gezien hebben. In dat geval moet je ons zo snel mogelijk bellen."

Reacties

04-01-2020 10:17:45 Khitchakut





Ik begrijp overigens niet wat zo'n idioot bezielt, helemaal gestoord. Ik dacht dat het koud is bij jullie? Valt dus mee? Of toch "kleine pielekesweer"?Ik begrijp overigens niet wat zo'n idioot bezielt, helemaal gestoord.

04-01-2020 11:17:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.687

OTindex: 74.627

Quote:

Hij zei: 'Geen zorgen, ik trek alleen op jullie af'."



Die vent was dus een trektocht aan het maken, wat is daar mis mee? Die vent was dus een trektocht aan het maken, wat is daar mis mee?

04-01-2020 11:22:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.500

OTindex: 72.561





Met nieuwjaar zijn trouwens meer dan 11500 mensen de noordzee in gegaan.



Laatste edit 04-01-2020 11:28 @Khitchakut : dat noemt men nu klimaatcrisisMet nieuwjaar zijn trouwens meer dan 11500 mensen de noordzee in gegaan.

04-01-2020 11:26:44 stora

Stamgast



WMRindex: 17.271

OTindex: 2.317



Ik denk het het een BN'er was die vroeger volle zalen trok. Maar daar is hij mee gestopt omdat hij van die lamme handen kreeg. @Mamsie , nietsIk denk het het een BN'er was die vroeger volle zalen trok. Maar daar is hij mee gestopt omdat hij van die lamme handen kreeg.

04-01-2020 11:47:41 Khitchakut

@allone : Vandaag is het gemiddeld zo'n 8 graden in Nederland. Toch aan de frisse kant om in je blote kont rond te fietsen, komt ook nog eens gevoelstemperatuur bij.. Wat ik al zei, kleine pielekesweer

04-01-2020 11:52:28 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.670

OTindex: 22.230

Quote:

Hoewel Zwikker benadrukt dat haar dochter aangifte gaat doen, is dat volgens de politie tot op heden niet gebeurd. Waarschijnlijk is het plaatselijke politiebureau tijdelijk gesloten wegens de feestdagen en is het bijbehorende telefoonnummer niet bezet Waarschijnlijk is het plaatselijke politiebureau tijdelijk gesloten wegens de feestdagen en is het bijbehorende telefoonnummer niet bezet

04-01-2020 12:12:51 stora

Stamgast



WMRindex: 17.271

OTindex: 2.317

@Emmo , je kan tegenwoordig pas 1 a 2 weken later aangifte doen. Op het moment dat jij dan aangifte doet dan is de zaak al verjaart.

04-01-2020 12:42:06 Khitchakut





Soms (vaak?) zijn er simpelweg te weinig gegevens beschikbaar om een succesvol vervolgonderzoek in te stellen. Dan is het wijsheid om de beschikbare mankracht op die zaken te zetten die een hoge kans van succes bieden.



Jaarlijks worden er in Nederland meer dan een miljoen aangiftes gedaan! Dan hebben we het nog niet over al die zaken waarbij geen aangifteplicht vereist is. We kunnen wel mopperen en de politionele werkzaamheden ridiculiseren maar ik denk eerlijk gezegd dat deze mensen al genoeg op hun bord krijgen.



Natuurlijk is het uitermate frustrerend als er bij jou ingebroken is en men vraagt je naar het bureau te komen om aangifte te doen, maar denk je nou echt dat dit uit luiheid is? Geloof ik niks van @stora : Dat is volgens mij onjuiste informatie, je kunt in principe ten alle tijde aangifte doen: Op het politiebureau, op de plaats delict, telefonisch via 0900-8844 en tenslotte via internet. Elke aangifte wordt bekeken door een casescreener die beoordeelt of er sprake is van voldoende opsporingsindicatie om een vervolgonderzoek in te stellen.Soms (vaak?) zijn er simpelweg te weinig gegevens beschikbaar om een succesvol vervolgonderzoek in te stellen. Dan is het wijsheid om de beschikbare mankracht op die zaken te zetten die een hoge kans van succes bieden.Jaarlijks worden er in Nederland meer dan een miljoen aangiftes gedaan! Dan hebben we het nog niet over al die zaken waarbij geen aangifteplicht vereist is. We kunnen wel mopperen en de politionele werkzaamheden ridiculiseren maar ik denk eerlijk gezegd dat deze mensen al genoeg op hun bord krijgen.Natuurlijk is het uitermate frustrerend als er bij jou ingebroken is en men vraagt je naar het bureau te komen om aangifte te doen, maar denk je nou echt dat dit uit luiheid is? Geloof ik niks van

04-01-2020 12:50:36 stora

Stamgast



WMRindex: 17.271

OTindex: 2.317



Die bepalen dat niet . In de hogere regionen worden dat soort besluiten genomen om bureau's dicht te doen.

Maar je hoort echt heel vaak van mensen dat ze pas over een paar dagen aangifte kunnen doen.

Sommige zaken daar kun je digitaal aangifte voor doen, maar lang niet met alles kan dat. @Khitchakut , dit was geen aanval op de agent.Die bepalen dat niet . In de hogere regionen worden dat soort besluiten genomen om bureau's dicht te doen.Maar je hoort echt heel vaak van mensen dat ze pas over een paar dagen aangifte kunnen doen.Sommige zaken daar kun je digitaal aangifte voor doen, maar lang niet met alles kan dat.

04-01-2020 12:52:31 Khitchakut





Maar je kunt toch 24/7 digitaal aangifte doen? Of bellen, dat is toch ook 24/7?



. Laatste edit 04-01-2020 12:56 @stora : Ik had het ook niet als een aanval op de politie opgepikt kerel, ik had enkel een behoefte om wat meer info te geven. Ik ben nogal dol op de politie, zou er graag hebben gewerkt.Maar je kunt toch 24/7 digitaal aangifte doen? Of bellen, dat is toch ook 24/7?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: