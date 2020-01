Geringde zilvermeeuw blijkt kwart eeuw later springlevend

OPMEER - Ecoloog Jurgen Rotteveel van Landschap Noord-Holland heeft gisteren bij Opmeer een bijzondere vogel geïdentificeerd. Tijdens zijn werk voor de jaarlijkse decembertelling kwam hij een zilvermeeuw tegen die een kwart eeuw geleden bleek te zijn geringd.



Volgens Rotteveel gaat het om de op één na oudste zilvermeeuw die marien ecoloog Kees Camphuysen in z'n boek 'De Zilvermeeuw' uit 2018 heeft beschreven. Het betreft een vrouwtje, dat oorspronkelijk in 1994 werd geringd door Texelaar Lieuwe Dijksen.



Veertien jaar later, in 2008, trof Roos Kentie de vogel aan in de 'voorste kolonie van de Kelderhuispolder', schrijft Camphuysen. Omdat de rode ring die Lieuwe Dijksen in de vorige eeuw had aangebracht flinke slijtage vertoonde, werd de zilvermeeuw in 2009 opnieuw geringd, toen met de code F.AAM.



500 keer gezien in 23 jaar

De laatste keer voor publicatie van Camphuysen dat de ring van de meeuw werd uitgelezen was in 2017. Dat was toevallig ook de 500e keer in 23 jaar dat de ring van de zilvermeeuw werd uitgelezen.



F.AAM bracht de winters lange tijd door op een strekdam bij Camperduin, maar verdween daar in 2012, toen de strekdam volgens Camphuysen 'door zandsuppletie [...] onbereikbaar was gemaakt'. Waar de oude vogel tegenwoordig de winters doorbrengt, was de auteur van het boek in 2017 niet bekend.



Kenniscentrum voor Vogelonderzoek Sovon reageert verheugd op de waarneming van Rotteveel. "Geweldig zeg, dat zijn de krenten in de pap."

