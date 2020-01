Rara hoe kan dat, tak groeit van de ene naar de andere boom

ESBEEK - Biologen, meer bepaald dendrologen, zullen er wel een verklaring voor hebben. Iets met symbiose misschien? Curieus is het hoe dan ook: in de Esbeekse bossen, achter de Oranjebond, hebben twee bomen elkaar gevonden. Een tak groeit van de ene naar de andere.Gaat het om een spontaan natuurfenomeen of is de mensenhand in het geding? In de fruitbomenteelt is het enten op de stam van een andere boom een beproefde methode.Natuurkenner Frans Kapteijns houdt het erop dat de linkse boom een tak de wereld heeft ingestuurd om zodoende meer bladoppervlakte te verkrijgen. ,,Bomen staan nauw ingesloten, dus is het vechten om de zonnestralen. Helaas voor de boom stond die andere te dichtbij en is de tak er plat tegenaan gegroeid. Kan me overigens niet voorstellen dat het veel resultaat opgeleverd heeft, gezien de armoedigheid van beide bomen.”