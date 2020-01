De kerk van Boerakker is gebarricadeerd

'Wat is dat nou?', vraagt Expeditie Grunnen-presentatrice LĂ©onie Albers zich af. Bij de kerk in Boerakker hangt een rol kabels aan een lantaarnpaal, 'Zou het een nieuwjaarstunt zijn? Kom, we gaan op onderzoek!'



Niet alleen de lantaarnpaal heeft het te verduren gehad. De hele ingang van de Protestantse Kerk in Boerakker is gebarricadeerd. Voor de deur staat twee aanhangers vol met oude spullen, twee bouwketen en een trekker.



Ondanks de barricade zijn er toch mensen gespot in de kerk. 'Hoe zijn die binnengekomen?', vraagt Albers zich af. Het team van Expeditie baant zich een weg door de spullen en weet de kerk binnen te komen. Ze worden ontvangen door Dick Holtman. Hij lacht: 'Gelukkig zijn er meerdere manieren om de kerk in te komen.'



Holtman kan wel lachen om de stunt: 'Dat is traditie, dat hoort erbij. Zolang er niks gesloopt wordt, is er niks aan de hand. Moet kunnen.'



Wie er achter de stunt zit, weet Holtman niet, 'Er wordt hier in het dorp wel aan het internet gewerkt. Die spullen zijn ook van de aannemer geloof ik, maar die heeft dit er niet zo neergezet.'

Reacties

03-01-2020 12:28:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.842

OTindex: 33.298

als je in Groningen een kerk barricadeert, dan hoor je die meteen aardbevingsbestendig te maken

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: