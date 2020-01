Voetballer crasht verkleed als sneeuwpop met Lamborghini in voortuin

De politie in Londen kreeg Eerste Kerstdag om 18.36 uur een melding over een gecrashte auto. Op het adres in Zuid-Londen aangekomen zagen de agenten dat het een Lamborghini was. "Ze zeiden dat hij van de weg was geschoten en tegen een verkeersbord en tuinmuurtje tot stilstand was gekomen", aldus de politie.



De bewoonster van het pand zei tegen Sky News dat ze op het moment van de crash op het punt stond het diner op te dienen. "Het hele huis schudde", zei Kia Rosina. "We dachten dat de chauffeur er heel slecht aan toe was, want het zag er niet goed uit. Toen ik buiten kwam, was hij al uit de auto gesprongen. Hij had een sneeuwpoppenpak aan."



De persoon die hij daarna belde, moet erg boos zijn geweest. "Zeg me niet steeds dat ik stom ben", hoorde iemand hem zeggen. "Je zou me moeten vragen of alles goed met me is."



De man in het sneeuwpoppenpak was de 29-jarige Michail Antonio, voetballer van de Premier League-club West Ham United. Hij had eerder die dag getraind, het sneeuwpoppenpak aangetrokken en een filmpje opgenomen. Hij vertrok zonder excuses aan de bewoners of een belofte om de schade te vergoeden.

Reacties

03-01-2020 10:25:39 Khitchakut

Excuses aan de bewoners? Waarom? Het was naar ik aanneem ene ongeluk, geen reden je daarvoor te verontschuldigen. Wat betreft de schade, die wordt vast en zeker volledig vergoed door de verzekering.



Blijft natuurlijk wel overeind dat dit kutvoetballertje een arrogant ventje is met een waarschijnlijk veel te hoog salaris. Maar dat kun je 'm eigenlijk ook niet kwalijk nemen, zo'n knul wordt door en door verpest.

03-01-2020 11:52:55 merlinswit

Verder idd arrogant en over het paard getild... @Khitchakut : hij is tegen iemand zijn huis gereden, daar dien je je gewoon voor te verontschuldigen.perongeluk of niet.Verder idd arrogant en over het paard getild...

03-01-2020 12:27:01 botte bijl

wel erg als iemand in een Lamborghini je tuinmuurtje sloopt, en je zelf ook nog Kia heet

03-01-2020 15:41:23 botte bijl

@De Paus :

voor geld dat onder de armen is verdeeld zeker voor geld dat onder de armen is verdeeld zeker

