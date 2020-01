03-01-2020 08:40:31

Laatste edit 03-01-2020 08:43

Dat de vrouw in de kast kruipt, alla.. Maar de man? Wat een lafbek zegEn dan lees ik in De Telegraaf dit:Ja hoor, daarom verschool hij zich in de kast, omdat hij niet bang wasEn nu denk je "Ja, maar wat had hij dan moeten doen?"Nou, hij had een vuurwapen, zoveel is duidelijk, ook was er een telefoon aanwezig. Dus de vrouw de kast in om te bellen en hijzelf luidkeels kenbaar maken dat hij de inbreker gehoord heeft, dat hij gewapend is en dat de politie onderweg is.Waarom kenbaar maken dat je wakker bent? Om te voorkomen dat de dief je slaapkamer op komt sluipen in de veronderstelling dat je slaapt, daarom.Dat de 'inbreker' in kwestie een Roomba was is achteraf een leuk detail maar niet relevant voor de bewoners acties.