Politici gooien met flessen

In Montenegro is een zitting in het

parlement over een religieuze wet

uitgelopen op chaos.Parlementsleden

gooiden met flessen en ook zou er met

vuurwerk en traangas zijn gegooid.

Achttien volksvertegenwoordigers,allen

van dezelfde partij,werden aangehouden.



In het wetsvoorstel staat dat de

religieuze organisaties moeten aantonen

dat ze al voor 1918 eigenaar waren van

hun vastgoed.Veel gelovigen zeggen dat

de overheid de wet gebruikt om kerken,

kloosters en landgoederen in te lijven.



De wet is tegen het zere been van

vooral de Servisch-Orthodoxe bevolking

van Montenegro.

Reacties

02-01-2020 18:18:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.819

OTindex: 33.283

moeten die een land regeren

