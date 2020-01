Dief kiest huis uit waar feest gaande is en wordt overmeesterd door de gasten

Een 21-jarige dief maakte tijdens de nieuwjaarsnacht de niet zo slimme keuze om een huis binnen te gaan waar op dat moment een feest gaande was. De gasten waren rond 03.00 uur buiten in de tuin, terwijl de man stilletjes naar de eerste verdieping sloop.



Maar hij was niet stil genoeg. De bewoner van het huis aan de Abraham Kuijperstraat in Tilburg hoorde geritsel toen hij één van de gasten uitliet bij de voordeur. Het gestommel kwam van boven. Hij nam daarop poolshoogte en kwam op de overloop de naar later bleek Poolse dief tegen. Die had net in wat kasten geneusd.



Hij rende naar beneden en sloeg in zijn vlucht de bewoner in zijn gezicht. Het lukte het slachtoffer nog net om de Pool vast te grijpen, waardoor hij niet snel kon ontsnappen.



De andere gasten doken er vervolgens ook bovenop. Zo hielden ze de dief een tijdje vast, tot de politie erbij kwam.



02-01-2020 17:10:12 botte bijl

als die gasten daar nog eens oudjaar vieren, dan hebben ze iets spannends om op terug te kijken

02-01-2020 21:22:08 Heusdenaar

Was het in Nederland zo'n lekker weet dat ze in xe achtrrtuin oud en nieuw konden vieren?

