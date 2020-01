Vuurwerkvandalen blazen Hilversums wormenhotel op

HILVERSUM - Een rokende berg, met weggeblazen delen er nog naast. Vandalen hebben vannacht het Hilversumse wormenhotel opgeblazen met vuurwerk.



"Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij. Waarom doen mensen dit toch?", reageert Hilversummer Herman Vijlbrief, de initiatiefnemer van het wormenhotel.



Het wormenhotel staat er sinds afgelopen maart. Het bouwsel, dat erg lijkt op een grote bijenkorf, werd geplaatst zodat wormen het gft-afval van de buurt kunnen omzetten naar compost, die de buurt volgens zelf weer kan gebruiken.



Dat is slechts één aspect: het wormenhotel is vooral een trekpleister voor de jonge kinderen van de buurt. Ze gaan er vaak langs om de 'wormen eten te geven'.



Nu is er weinig meer over van het wormenhotel. "Ze hebben er waarschijnlijk zo'n zware vuurwerkbom ingegooid, het dakje is er ook van af geblazen. Het is nu ochtend en het rookt nog steeds", vertelt Vijlbrief.



"Ik ben er echt kapot van. Het maakt me ook ontzettend kwaad. Hoe halen mensen het in hun hoofd om dit te doen? We hebben er met de hele buurt zo hard aan gewerkt en het was ook gewoon erg leuk voor de kinderen. Daar komt nu met één klap een eind aan. Ik heb het mijn kinderen nog niet verteld. Ik kan het ze ook gewoon niet uitleggen."



Of het wormenhotel weer hersteld wordt, is nog maar de vraag. Het hotel werd neergezet met dank aan een geldbedrag uit de Hilversum100-challenge, een wedstrijd van de gemeente Hilversum om duurzaamheid te promoten. "We hebben er toen 4.000 euro voor gekregen. Dat is ook helemaal opgegaan aan het hotel. Hoe nu verder? Ik heb echt nog geen idee. Ik hoop dat we hem kunnen maken. Daar moeten we goed naar gaan kijken.



Van de daders ontbreekt elk spoor. Herman hoopt dat de daders de moed hebben om zich te melden bij de politie.

Reacties

02-01-2020 12:47:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.680

OTindex: 74.597

Quote:

"Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij. Waarom doen mensen dit toch?",



Ik denk, gewoon omdat het kán, meer is er misschien niet voor nodig. Helaas. Ik denk, gewoon omdat het kán, meer is er misschien niet voor nodig. Helaas.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: