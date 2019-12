Zo groot is de kans dat je met oudjaar de Staatsloterij wint

Dinsdagavond tegen middernacht hebben veel Nederlanders een oliebol, een sterretje én een staatslot in de hand. Maar de kans dat je de jackpot wint, is héél klein. Ter illustratie: de kans dat je binnen drie keer de pincode van een gevonden pinpas raadt, is bijna 2000 keer groter.



Meedoen aan de Staatsloterij is voor veel Nederlanders traditie, al weten we met zijn allen dat we er hoogstwaarschijnlijk geen miljonair door zullen worden. Voor de Oudjaarstrekking van 2018 werden 6,3 miljoen loten verkocht. Dat maakte de kans op het winnen van de jackpot 1 op 6,3 miljoen, ofwel 0,00000016.

