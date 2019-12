Vrouw valt van klif nadat ze afgeleid is door smartphone

Een Amerikaanse vrouw heeft een val van 30 meter vanop een klif overleefd nadat ze niet goed oplette door met haar smartphone bezig te zijn. “Ze heeft erg veel geluk gehad”, klinkt het.De 32-jarige vrouw wandelde afgelopen donderdag rond 19u ’s avonds op een klif in Palos Verdes (Los Angeles). Ze was bezig met haar smartphone en zag de afgrond niet. De vrouw viel 30 meter naar beneden en bleef daar 13 uur lang onopgemerkt liggen tot voorbijgangers haar hoorden schreeuwen en de hulpdiensten verwittigden.Ze werd met een helikopter naar het ziekenhuis gevoerd en herstelt momenteel van haar lichte verwondingen. “Ze mag van geluk spreken dat ze nog leeft én dat iemand haar hoorde schreeuwen, want dat is niet vanzelfsprekend met de wind en het lawaai op die plek”, vertelde rechercheur Doug Kimura aan NBC.