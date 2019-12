Nederlandse vader gaat los op dakloze Duitse roker

In een poging te voorkomen dat zijn kinderen blootgesteld werden aan de rook van sigaretten, heeft een Nederlander een Duitse man van 66 het ziekenhuis in geslagen.



De Nederlander (34) was met zijn partner en kinderen van 3 en 1 jaar uit een trein gestapt in M√ľnchen. Ze wilden met hun bagage en twee kinderwagens de lift pakken, maar stuitten daar op de rokende Duitser.



De moeder, die Duitstalig is, sprak de man aan. Ze verzocht hem aan de kant te gaan omdat hun kinderen anders rook zouden inademen. Toen de man weigerde, probeerde ze zijn sigaret af te pakken. De roker was daar niet van gediend en hij duwde de vrouw weg. Dat pikte haar Nederlandse man niet.



Volgens Duitse media "ging hij los" op de roker. Politieagenten maakten een einde aan het geweld. De Nederlander zit sindsdien vast.



Het slachtoffer is met onder meer een wond in het gezicht opgenomen in het ziekenhuis, laat de Duitse politie weten.

Reacties

31-12-2019 08:33:00 omabep

Oudgediende



Als ze er geen aandacht aan hadden gegeven was iedereen blij en de kinderen hadden er geen weet van gehad.



Ik vind het ook vrij brutaal om iemand zijn sigaret af te willen pakken, is zij de baas op deze wereld? Het is het enigste rustpuntje in de ellende van deze dakloze, zij heeft dit niet te doen.

31-12-2019 09:13:37 sleeper

Oudgediende



Wat zijn we toch lekker tolerant gebleven hè.

31-12-2019 09:46:30 Khitchakut

@sleeper : Zijn we dat ooit echt geweest denk je?

