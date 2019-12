Mooi! Zonsopkomst kleurt Utrechtse hemel rood, roze en paars

PROVINCIE UTRECHT - Wie vanmorgen vroeg op was, werd getrakteerd op een kleurrijke zonsopkomst. Het ochtendrood kleurde de hemel in allerlei tinten rood, roze en paars.Het werd dan ook door veel mensen vastgelegd. We maakten een selectie van wat mooie plaatjes die voorbij kwamen.