Heldhaftige kinderen verjagen dief die auto steelt met hen erin

Op een presenteerblaadje. Dat moest een jonge autodief in de Amerikaanse stad Chicago hebben gedacht toen hij voor een pizzatent een SUV met lopende motor zag staan, maar zonder bestuurder. Hij greep zijn kans, stapte in en scheurde weg. Op dat moment kwam de boef erachter dat er nog drie kinderen op de achterbank zaten. Die gilden het uit en gingen de strijd aan met de jongen.



,,Ik begon tegen hem te schreeuwen: Wie ben jij? Ga uit de auto!”, vertelt de 16-jarige Imama Muratab tegen de zender WGN. ,,Toen ging hij alleen maar harder rijden. Daarna zei ik dat er ook een baby aan boord was.”



De brutale crimineel dreigde vervolgens de kinderen te beschieten als ze niet uit de auto zouden stappen. Toen begon het heldhaftige optreden. Het 9-jarige broertje pakte zijn iPad en sloeg de dief op zijn hoofd, terwijl het tienerzusje hem vanachter begon te kelen. Ook pakte ze haar vaders telefoon om het alarmnummer te bellen. ,,Dertig seconden hierna sprong de jongen gewoon uit de auto.”



Later zou de jonge jongen - volgens het tienermeisje was hij pas 17 - in een gestolen Toyota Camry zijn gestapt. Deze werd later door de politie gevonden bij een tankstation. Vier van de vijf inzittenden zijn daarna aangehouden. De vijfde wist te ontsnappen.



De kinderen zijn ongedeerd gebleven.

Een soort van Home Allone maar dan in de mobiele versie.

