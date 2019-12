Konijn Flappie gedumpt in kerstpakket in Hoogeveen

Een voorbijganger in Hoogeveen deed op Eerste Kerstdag een bijzondere vondst. Langs de weg stond een kerstpakket met daarin een konijn. In een dierenopvang mag het beestje nu aansterken en daar heeft ie, heel toepasselijk voor een kerstkonijn, de naam Flappie gekregen.

Het dier was bij een kinderboerderij gedumpt door zijn baasje. In de doos was nog een prei achtergelaten voor het konijn.



Het konijn is door de dierenambulance van Dutch Animal Rescue naar een opvang gebracht, waar het verzorgd wordt. Volgens de stichting is het dier er lichamelijk slecht aan toe. Trizin Hof van de opvang: "Het gaat om een verwaarloosd konijn met een enorm vieze achterkant. We hebben het dier onderzocht, hij is hartstikke mager en aan de diarree. Heel triest."



Volgens Hof gaat het konijn het wel redden. "We hebben Flappie inmiddels onderzocht, hij krijgt medicatie. Het gaat nog niet helemaal goed, maar we gaan hem er doorheen trekken. Flappie blijft voorlopig hier en als ie weer beter is gaan we op zoek naar een geschikte plek voor hem.



De stichting is blij met de alertheid van de voorbijganger. "Als D.A.R. dierenambulance zijn we blij dat we dit diertje hebben kunnen redden. Gelukkig is dit konijn opgemerkt door een oplettende voorbijganger die ons direct heeft gebeld. Het dier was anders op een wrede manier aan het eind van zijn leven gekomen." Volgens Trizin Hof had het ook heel anders kunnen aflopen: "Voor hetzelfde geld was het dier niet gevonden of had iemand een rotschop tegen de doos gegeven. Dit is echt heel naar."



Tips

Dutch Animal Rescue is nog op zoek naar tips over het konijn, de eigenaar en over de kerstpakketdoos.

