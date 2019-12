Man komt vrij, spuugt receptioniste cellencomplex Tilburg in het gezicht en moet weer de cel in

Een 29-jarige man uit Tilburg kwam vrijdagmiddag uit de cel bij het politiecellencomplex van de politie in Tilburg, maar keerde razendsnel terug. De man besloot namelijk direct na zijn vrijlating de receptioniste van het cellencomplex in haar gezicht te spugen.



De man had een huisverbod gekregen en was het daar niet mee eens. Hij werd in een cel in het complex aan de Ringbaan West in Tilburg geplaatst en toen hij vrijdagmiddag weer op vrije voeten kwam, ging hij bij de receptie zijn spullen ophalen.



Bij de receptie ging het hem blijkbaar niet snel genoeg. Hij spuugde namelijk de receptioniste in het gezicht en liep snel weg. Dankzij camerabeelden werd de Tilburger later opnieuw aangehouden, zodat hij weer terug kon naar het cellencomplex.

Reacties

30-12-2019 11:10:19 Khitchakut

Dan ben je toch echt een ongelooflijke lul zeg! Ik hoop dat ze 'm tot minstens nieuwjaar vast zullen laten zitten, de eikel!

30-12-2019 14:36:12 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.762

OTindex: 33.273



@Khitchakut :

een goed idee om hem tot na nieuwjaar vast te laten zitten, dat scheelt mogelijk ongelukken met vuurwerk hoe komt het toch dat ook ik denk dat die man niet verstandig iseen goed idee om hem tot na nieuwjaar vast te laten zitten, dat scheelt mogelijk ongelukken met vuurwerk

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: