Uitgedroogde koala slurpt bidon Australische fietser leeg

Een hartverwarmend filmpje van een uitgedroogde koala die aan een bidon lurkt van een fietser gaat momenteel viraal in Australië. ,,Dit heb ik nog nooit gezien.”Anna Heusler fietste met een groepje wielervrienden in de verzengende hitte tijdens de Australische bosbranden door de heuvels nabij Adelaide toen zij de dorstige koala midden op de weg zag staan. ,,Wij hebben honderden koala's gezien, maar dit hebben we een koala nog nooit zien doen. We stopten omdat we hem van de weg af wilden helpen”, vertelt ze tegen het Australische 7news.