Bizar bijgeloof? In Oost-Nederland praten we graag tegen ons Staatslot...

Mensen in het Oosten nuchter? Niet als het om de spannende oudejaarstrekking aan komt. Volgens onderzoek van de Staatsloterij praat een op de tien Overijsselaars wel eens tegen zijn Oudejaarslot. In Gelderland is dat niet anders en in Flevoland kust twaalf procent van de spelers zijn lot voor wat extra geluk.



Het is voor veel mensen vaste prik rond oud en nieuw: fantaseren over de mogelijke miljoenen die gaan binnenstromen na winst van de Staatsloterij. Vorig jaar werd die droom werkelijkheid voor een Enschedeër, die de jackpot van 30 miljoen euro won.



Volgens onderzoek van Motivaction in opdracht van de Staatsloterij hoort er een hele reeks rituelen bij zo’n trekking. De meeste rituelen betreffen bijgeloof en zorgen voor een glimlach op het gezicht. Zo koopt een derde van de spelers in Overijssel het lot altijd bij dezelfde winkel, om geluk af te dwingen. 10 procent van de spelers in Overijssel praat wel eens tegen zijn of haar lot voor dat extra beetje geluk. 7 procent heeft het lot zelfs wel eens een nachtje onder het hoofdkussen gelegd.



In Gelderland koopt een kwart van de spelers uit deze provincie het Oudejaarslot altijd in dezelfde winkel. 15 procent visualiseert dat hij of zij al gewonnen heeft en 12 procent doet weleens een schietgebiedje voor hun lot. 6 procent heeft het lot zelfs wel eens gekust. Om geluk af te dwingen laat 5 procent een waarzegger een voorspelling doen over het Oudejaarslot.



In Flevoland zijn ze ook gek op waarzeggers, daar maakt 6 procent van de spelers er gebruik van. Hetzelfde aantal brandt een kaarsje om het geluk af te dwingen. Liefst 31 procent van de spelers in Flevoland visualiseert dat hij of zij al gewonnen heeft. 12 procent kust het lot en hetzelfde aantal bewaart het lot onder het hoofdkussen voor extra winkansen. Een op de twaalf spelers uit Flevoland praat wel eens tegen het lot.



Een andere opvallende uitkomst is dat 15 procent van spelers het niet aan de eigen partner zou vertellen als de jackpot op hun lotnummer valt. Tegenover vrienden wordt nog meer gezwegen: slechts 29 procent van de Nederlanders zou dit nieuws delen met zijn of haar beste vriend(in). Dus goed opletten deze oud en nieuw, en niet alleen op je eigen lot...

