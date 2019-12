Wij willen laten zien dat je ook iets kunt uitvreten zonder wat te slopen

Wie vandaag een ommetje door het centrum van Stadskanaal maakt, zal bij de Eurobrug misschien vreemd opkijken. 'Krinkiespijer' is in de nacht van dinsdag op woensdag namelijk aangekleed met een muts, arrenslee én rendier.Het bronzen beeld van een spugend mannetje is een ontwerp van kunstenaar Toos Hagenaars. 'Krinkiespijer' houdt een reling vast aan de waterkant langs de Hoofdstraat.De metamorfose zou zijn uitgevoerd door vijf jongeren die 'willen laten zien dat je ook iets kunt uitvreten zonder wat te slopen'. Vermoedelijk dezelfde jongeren kwamen vorig jaar ook al op soortgelijke wijze in actie. Toen kreeg 'Krinkiespijer' een volledige kerstoutfit aangemeten.