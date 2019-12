Kerstcadeau: Kat Kismo keert na twee jaar terug

Een onverwacht kerstcadeau voor Alida Boven uit Middelstum. Haar kat Kismo liep vlak voor de jaarwisseling in 2017 weg van huis. Nu, bijna twee jaar later, staat de kat ineens weer op de stoep.



De kat verdween op 28 december, toen er in de buurt vuurwerk werd afgestoken. 'Dat was allemaal lawaai. Daar was ze bang voor', zag Alida. 'Ze is weggegaan en ik heb haar nooit weer gezien.'



Alida ging ervan uit dat de kat dood was. 'We hebben destijds nog wel gezocht, maar in zo'n vuurwerkperiode ga je van het slechtste uit', zegt ze in Expeditie Grunnen. Aan haar kinderen vertelde Alida dat Kismo niet meer in leven was.



Maar vlak voor kerst dit jaar kreeg Alida een telefoontje van de dierenarts: Kismo was gevonden in Stedum!



Doordat de kat gechipt is, kon het baasje van Kismo gevonden worden. De kat maakt het naar omstandigheden goed. 'Het is gissen waar hij is geweest', vertelt Alida. 'Maar hij ziet er wel gezond uit en heeft goed te eten gehad.'



Door zijn afwezigheid, moet Kismo nu het huis delen met een nieuwe kat: Tijger. 'Ze vechten wel met elkaar. Het is nog even wennen voor Kismo', vertelt Madelon, de dochter van Alida.

Reacties

29-12-2019 12:12:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.662

OTindex: 74.580

Quote:

Het is nog even wennen voor Kismo', vertelt Madelon, de dochter van Alida.



Tja, opgestaan, plaatsje vergaan hè.

Mijn buurman blijft tijdens de jaarwisseling altijd binnen, zo blijven de honden ook rustig met de baas erbij. Heel slim. Hadden deze mensen ook moeten doen, binnen blijven voor de kat.

Mijn jongste dochter en haar man zullen hun twee katten ook geen moment alleen laten, dat weet ik zeker. Tja, opgestaan, plaatsje vergaan hè.Mijn buurman blijft tijdens de jaarwisseling altijd binnen, zo blijven de honden ook rustig met de baas erbij. Heel slim. Hadden deze mensen ook moeten doen, binnen blijven voor de kat.Mijn jongste dochter en haar man zullen hun twee katten ook geen moment alleen laten, dat weet ik zeker.

29-12-2019 12:16:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.755

OTindex: 33.269

jammer dat het beest niet smakelijk kan vertellen over de belevenissen in die twee jaar

29-12-2019 12:17:23 Khitchakut

@Mamsie : @Mamsie :

Mijn buurman blijft tijdens de jaarwisseling altijd binnen, zo blijven de honden ook rustig met de baas erbij. QuoteMijn buurman blijft tijdens de jaarwisseling altijd binnen, zo blijven de honden ook rustig met de baas erbij.



Same here, is een consequentie van huisdieren hebben, mijn meisje gaat bij haar broer oudjaar vieren, is 100 meter verderop. Ik blijf gewoon thuis bij mijn honden. Ik heb geen idee of er vuurwerk word afgeschoten hier, maar zo ja dan wil ik er zijn voor mijn babies



.



Laatste edit 29-12-2019 12:17 Same here, is een consequentie van huisdieren hebben, mijn meisje gaat bij haar broer oudjaar vieren, is 100 meter verderop. Ik blijf gewoon thuis bij mijn honden. Ik heb geen idee of er vuurwerk word afgeschoten hier, maar zo ja dan wil ik er zijn voor mijn babies

29-12-2019 12:33:36 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.755

OTindex: 33.269

@Khitchakut :

zo is het. daarom moet ik met mijn idioot wisselende werktijden en spontane uitstapjes niet aan huisdieren beginnen zo is het. daarom moet ik met mijn idioot wisselende werktijden en spontane uitstapjes niet aan huisdieren beginnen

29-12-2019 12:57:19 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.759

OTindex: 13.754

S

Ja, die Tijger is een echt vechtersbaasje. Quote: Door zijn afwezigheid, moet Kismo nu het huis delen met een nieuwe kat: Tijger. 'Ze vechten wel met elkaar. Het is nog even wennen voor Kismo', vertelt Madelon, de dochter van Alida.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: