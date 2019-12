Crèche dicht om agressieve wolf

Een kinderdagverblijf in een bos in

de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein

heeft haar deuren tijdelijk moeten

sluiten.De reden:er loopt bij de crèche

een agressieve wolf rond.



Wolf GW1430 (zo heet 'ie) heeft in de

omgeving al heel wat schapen te grazen

genomen.Bij de crèche zelf is hij nog

niet gezien.



Wolven zijn van nature schuw en zullen

niet snel een kind aanvallen,maar de

directie van de crèche wil het risico

niet nemen dat er toch iets gebeurt.

GW1430 is een opvallend agressieve wolf

die dagelijks wel een schaap doodt maar

het schaap niet altijd opeet.

Reacties

27-12-2019 22:48:36 Mamsie

Oudgediende



Wat slim om de deur dicht te doen als er zo'n beest buiten loopt.

Maar om helemaal met de activiteiten te stoppen.... was dat nodig.

27-12-2019 23:18:41 Emmo

Oudgediende



Quote:

GW1430 is een opvallend agressieve wolf die dagelijks wel een schaap doodt maar het schaap niet altijd opeet. Denkelijk een geval van het oog is groter dan de maag.



Laatste edit 27-12-2019 23:20 @De Paus : Of een schaap in wolfskleren?Denkelijk een geval van het oog is groter dan de maag.

28-12-2019 01:04:32 HoLaHu

Erelid



Met de opkomst van de wolf zullen we misschien in de toekomst wel meer van deze berichten gaan zien. Maar ik dacht dat wolven vrij schuw zijn en dat je ze niet zo vaak ziet. Als ik dan lees: Opvallend agressief..dan denk ik: Hondsdolheid?

28-12-2019 01:33:20 botte bijl

Stamgast



Quote:

Wolf GW1430 (zo heet 'ie)

als je een dier opscheept met zo een naam, dan kan je gestoord gedrag verwachten als je een dier opscheept met zo een naam, dan kan je gestoord gedrag verwachten

28-12-2019 02:08:48 Khitchakut

Dit is toch wel heel bijzonder.. Normaliter zal een Wolf niet meer prooien doden dan hij aankan, dus 2 Schaap per dag is veel te veel. Deze Wolf is inderdaad overmatig agressief, of er zit een schroefje los bij hem en dient men te overwegen hem al te maken.



Zeg ik dat? Ja, dat zeg ik, en ja hoor, ik ben tegen afschieten blabla.. Maar hier is echt iets goed mis. Herlocatie zou eventueel ook kunnen, maar dat zal wel te duur zijn..

