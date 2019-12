Isala wil medische drones inzetten tussen Meppel en Zwolle

Het Klinisch Chemisch Laboratorium Isala van het Isala ziekenhuis in Zwolle wil eind 2021, wanneer het nieuwe ziekenhuis in Meppel klaar is, medische drones gaan inzetten. De drones kunnen dan in spoedeisende situaties medicijnen, bloed en andere spullen overvliegen tussen de twee locaties.



In de toekomst zou het dus kunnen dat er dagelijks elk uur een drone van het ziekenhuis in Zwolle naar het nieuwe ziekenhuis in Meppel vliegt. Manager van het laboratorium Jan van der Kolk vertelt aan De Stentor dat een vaste route parallel aan de A28 een mooie oplossing zou zijn, zodat de veiligheid gegarandeerd is en de overlast beperkt blijft. De drone zou dan op een hoogte van 120 meter met een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur vliegen.



Het inzetten van drones heeft meerdere voordelen, legt Van der Kolk uit. Zo kunnen tijdrovende files op de A28 worden vermeden. Een vlucht tussen beide ziekenhuizen zou zo'n tien tot vijftien minuten duren. Bovendien is het gebruik van een drone volgens Van der Kolk schoner en stiller, omdat de drone elektrisch is.



Voorlopig is het droneplan nog een 'wens' of 'ambitie' en 'absoluut niet definitief', geeft een woordvoerder van het Isala ziekenhuis aan. Dit heeft onder andere te maken met de regelgeving voor het vliegen met drones, die in juli 2020 gaat veranderen. De huidige nationale wetgeving wordt dan vervangen door Europese drone-regelgeving.



De ANWB test sinds vorige maand al medische drones samen met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en bloedbank Sanquin.

Reacties

27-12-2019 15:31:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.649

OTindex: 74.554

Een soort van buizenpost dus, maar dan zonder de buizen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: