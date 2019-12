Vianese Ria heeft 1500 Barbies: Ik wil ze állemaal hebben

VIANEN - Barbie viert haar 60e verjaardag in Vianen. In het Stedelijk Museum Vianen is sinds deze maand de tentoonstelling 'Plastic Fantastic! 60 jaar Barbie' te zien.



Wie zeker een kijkje zal nemen in het museum is de Vianese Ria Koster. Zij spaart al haar hele leven Barbies en alles wat met de pop te maken heeft. "Ik heb er wel tegen de 1500."



Het liefst wil Ria Koster alles van Barbie hebben. Ze denkt dat het iets te maken heeft met dromen waar kunnen maken die in het echt niet kunnen. "In het echt hebben wij een huis, en daar wonen we in. Maar nu kan ik een hele hoop huizen kopen. En ik vind een camper heel erg leuk, en ik heb er nu wel vijf", zegt ze lachend.



En compleet is haar verzameling nog lang niet. "Nee, want er komen alweer nieuwe heb ik gezien. Er komt een Ken met lang blond haar, met rood haar en er komen nog twee nieuwe dames", aldus Ria.



Reacties

27-12-2019 14:58:47 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.672

OTindex: 418



Maar ik heb veel boeken, dat dan weer wel... Ik heb niks met poppen, vroeger niet en nu nog niet. Ik kan me het leuke van zo'n verzameling dan ook niet voorstellen.Maar ik heb veel boeken, dat dan weer wel...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: