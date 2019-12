Alcoholvrije bar helpt bezoekers om Dry January door te komen

'Dry January', oftewel een hele maand geen alcohol. Ook dit jaar zijn weer veel mensen van plan die uitdaging aan te gaan. Om hen een handje te helpen opent aan de Nieuwezijds Kolk een kroeg waar alleen non-alcoholische versnaperingen kunnen worden genuttigd.



De eerste twee dagen van de maand moet je het nog even op eigen kracht zien vol te houden, want Bar 0.020 opent op 3 januari. Ook van maandag tot en met woensdag moet je zelf de verleiding zien te weerstaan, want de bar, die op 31 januari de deuren weer sluit, is alleen open van donderdag tot en met zondag.



Op die avonden kunnen geheelonthouders er voor een maand genieten van de alcoholvrije variant van een biertje, een glas bubbels of een cocktail. Op 1 februari wordt de maand afgesloten met een knallend afsluitfeest. Ook de afhakers zijn dan welkom: op het feest worden namelijk ook weer drankjes mét alcohol geschonken.

Reacties

27-12-2019 10:31:19 stora

Stamgast



WMRindex: 17.225

OTindex: 2.302

Dat vind ik zo'n onzin.

Dan doe je mee met niet of heel weinig alcohol tot je te nemen in januari en de overige 11 maanden zuip je je jezelf wezenloos.



27-12-2019 10:50:00 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.635

OTindex: 22.204



Het gaat om je eigen mentaliteit. @stora : Iemand die met overtuiging van de blauwe knoop is zal het een worst zijn of er twee barkrukken verderop jenever wordt gezopen.Het gaat om je eigen mentaliteit.

27-12-2019 10:54:47 stora

Stamgast



WMRindex: 17.225

OTindex: 2.302

@Emmo , als je altijd met mate drinkt, dan heb je die kul niet nodig.

27-12-2019 10:59:23 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.635

OTindex: 22.204





En gedenk Paracelsus: De dosis maakt het gif. @stora : Yep: Nooit alleen drinkenEn gedenk Paracelsus: De dosis maakt het gif.

27-12-2019 11:02:49 stora

Stamgast



WMRindex: 17.225

OTindex: 2.302

@Emmo , ik wist dat mate met een n gelezen zou worden

