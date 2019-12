26-12-2019 18:27:06

sommige deuren zijn heel mooi, en ook als ze niet mooi zijn, dan hebben deuren iets fascinerendsze kunnen op slot zijn, en zodoende een geheim achter zich hebben, en als ze niet op slot zijn, dan kunnen ze licht of zwaar opengaan, draaien of schuiven, geluid maken als ze open gaan, en altijd is er weer de verrassing wat er achter de deur is