Mobiele pizzaoven achtergelaten in Zeeburgertunnel

Op een van de rijstroken in de Zeeburgertunnel in Oost is vrijdagavond een mobiele pizzaoven achtergelaten.



Het voertuig werd die avond rond 19.30 uur gezien.



Door het bedrijfsautokenteken was het voor de politie niet moeilijk om de eigenaar te achterhalen, meldt Team Hoofdwegen op Twitter.



Rijkswaterstaat heeft de pizza foodtruck geborgen. De kentekenhouder krijgt een proces-verbaal.

