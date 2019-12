Vierjarig meisje verliest bijna zicht, na te veel tijd op mobiel te hebben doorgebracht

Een 4-jarige meisje wordt bijna blind, nadat ze te veel tijd op de mobiele telefoon heeft doorgebracht.



De technologie staat niet stil. Tegenwoordig is het moeilijk om je leven voor te stellen zonder smartphone, ook al hebben we het grootste deel van ons leven zonder gesteld. Beeldschermen nemen steeds meer tijd uit ons leven, evenals dat van onze kinderen en kleinkinderen, wat niet per se een positieve ontwikkeling is.



Artsen raden vaak aan dat kinderen niet te lang achter een scherm zitten. Dit is echter niet altijd zo eenvoudig als het klinkt. Sommige kinderen willen net als hun vriendjes doen, anderen raken overstuur als ze niet met een telefoon kunnen spelen of tv kunnen kijken. En is sommige gevallen is het voor ouders gewoon makkelijker om ze achter een scherm te zetten.



Dit kan echter onvoorziene gevaren met zich meebrengen!



Deze vader besefte het gevaar toen het te laat werd. Dachar Nuysticker Chuayduang is een liefhebbende vader uit Thailand. Zijn dochter was echter bijna blind geworden. Artsen zeiden dat de oorzaak duidelijk was: volgens Elitereaders bracht ze veel te veel tijd door voor een telefoonscherm.



In een bericht op Facebook schrijft de vader dat zijn dochter op slecht tweejarige leeftijd op de telefoon begon te spelen. Ze raakte verslaafd en in paniek toen hij haar zei te stoppen. Dus liet hij haar meestal op de mobiel spelen.



De gezondheidstoestand van het meisje verslechterde geleidelijk. Eerst moest ze een bril dragen, maar later bleek dat een operatie onvermijdelijk was.



Het kleine meisje leed aan amblyopie (een lui oog). Dit was het gevolg van de schadelijke bijwerkingen van een langdurig en ongecontroleerd gebruik van de mobiele telefoon van haar vader, legt Elitereaders uit.



Dr. Rawat Sichangsirikarn, universitair hoofddocent in Bangkok, vertelde aan de media:

“Dit is vooral ernstig als volwassenen hun jonge kinderen langere tijd technologieën zoals smartphones en tablets laten gebruiken. Zonder enige beperking kan te veel tijd voor het scherm ernstige gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een kind.”

Reacties

26-12-2019 14:13:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.643

OTindex: 74.541

Quote:

Het kleine meisje leed aan amblyopie (een lui oog)



Om een lui oog te krijgen heb je echt geen beeldscherm nodig hoor.

Het is meestal een gevolg van aangeboren strabismus. (Scheelzien)

Ik vermoed dat de kleine daar geen behandeling voor gehad heeft, terwijl dat wél nodig was.

Dusssss.... geef de schuld maar aan het telefoontje terwijl de ouders kennelijk nalatig geweest zijn.



