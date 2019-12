Bekende waarzegster voorspelt niet veel goeds voor 2020

De Bulgaarse waarzegster Baba Vanga, die 23 jaar geleden overleed, heeft vroeger enkele specifieke voorspellingen gedaan voor het jaar 2020. Interessant, want al heel wat wereldschokkende voorspellingen van haar zijn wel degelijk uitgekomen.Baba Vanga wordt ook weleens de ‘Nostradamus van de Balkan’ genoemd. De blinde waarzegster, die 23 jaar geleden op 85-jarige leeftijd overleed, voorspelde de toekomst tot 5079, het jaar waarin volgens haar de wereld zal vergaan.Ze wordt door heel wat mensen geloofd omdat ze al tal van ingrijpende gebeurtenissen voorspelde. Zo wist ze al jaren van tevoren onder meer dat de Verenigde Staten aangevallen zouden worden door ‘stalen vogels’ (aanslag op WTC in 2001), voorspelde ze dat een enorme golf volledige steden zou verwoesten (tsunami in de Indische Oceaan in 2004) en dat de 44ste president van de Verenigde Staten een zwarte man zou worden (Barack Obama).Het jaar 2020 ziet Baba Vanga zeer somber in. Zo voorspelde ze dat Azië opnieuw getroffen zal worden door tsunami’s en aardbevingen, en dat Rusland verwoest zal worden door een asteroïde. Ook beweerde ze dat er een aanslag zal gepleegd worden op Vladimir Poetin en dat Donald Trump een mysterieuze ziekte zal hebben waardoor hij doof wordt en een hersentumor krijgt.Verder in de toekomst voorspelt Baba Vanga dat de baan van de Aarde verandert in 2023, dat de Verenigde Staten in 2066 een ‘klimaataantastend wapen’ loslaten op Rome, dat tegen dan door moslims gedomineerd wordt, en dat we in 2304 kunnen tijdreizen.