Cursus houten dildo's maken is kerstuitje in Nijmegen: ‘Het leidt tot diepgang’

NIJMEGEN - Als het gros van de Nederlanders met de familie rond de kerstboom hangt, is een groep mensen in Nijmegen met een héél opmerkelijke kerstactiviteit bezig: het draaien van houten dildo’s.



Samen houten dildo's maken: het moet leiden tot intieme gesprekken, plezier én een keur aan creaties. ,,We zagen bij eerdere workshopmiddagen prachtige werken. Het is mooi te zien hoe de vormen en groottes verschillen”, zegt cursusleidster Anke de Groot van Ab Houtcreaties.

Alternatief voor familieverplichtingen

Samen met partner Bart Zwartjens geeft ze de houtbewerkingscursus eerste kerstdag in een ruimte in het Honigcomplex. Angst voor een dichte deur te staan hoeft de geïnteresseerde niet te hebben: de workshop is géén flauwe kerstgrap.



Het moet een alternatief zijn voor ‘al die familieverplichtingen’, benadrukt De Groot. ,,Niet iedereen viert kerst 24/7 met familie. Sommigen hebben zin iets te doen, maar het lijkt of je nergens terecht kunt. Op een kerstcircus na zijn er bar weinig andere activiteiten. Dat willen we veranderen.”



Naar hun weten zijn ze de enigen in Nederland die zo’n cursus aanbieden. Al jaren bieden ze verschillende houtbewerkingscursussen aan. Deelnemers beginnen daarbij met een stuk hout. Met elektrisch gereedschap, draaibankjes en schuurmachines gaan ze aan de slag.



Bij één cursus was eerder dit jaar iemand met een opvallend eindresultaat: hij had een penis gemaakt. Tot grote verbazing van De Groot en Zwartjens. ,,We waren verrast. En vonden het zó gaaf dat we ook cursussen in dit thema gingen houden. Vooral vrouwen komen er op af, bij vrijgezellenfeesten en teamuitjes”, zegt De Groot.



Zonder enige schroom vertelt ze hoe de cursus in z'n werk gaat. Terwijl deelnemers ‘hun perfecte penis’ maken, leren ze het houtbewerken. ,,Ze leren over het beste schuurpapier. En waar ze rekening mee moeten houden bij het bewerken van hout.”



De vorm van de dildo heeft iedereen zelf in de hand. Het leidt ertoe dat geen dildo hetzelfde is, vertelt ze onomwonden.



,,De een maakt een wat spitse penis. De ander een heel grote, of juist een kleine. Iedereen heeft een ander beeld van perfectie bij de penis. Met de vijlschuurmachine kunnen mensen de eikel ook heel gedetailleerd vormgeven.”



Praktisch lijkt een dildo van hout niet. Denk maar aan eventuele splinters bij het gebruiken ervan. Maar volgens De Groot kent een houten dildo juist voordelen.



,,Een tester van seksspeeltjes deed ook mee. Zij noemde als voordelen van hout het lichte gewicht en dat het warmer aanvoelt. De dildo is niet te hard. We schuren hem met speciaal materiaal glad. De laag eroverheen is zo glad als parketlak. Zorgen over splinters zijn dus niet nodig. Overigens waren er vroeger ook al dildo's van hout. Al in de oertijd waren die er.”



Tot ongemak hebben de cursussen niet geleid volgens De Groot. ,,Het leidt tot diepgang. Mensen zijn open, delen veel meer dan normaal. Laatst vertelde bijvoorbeeld ook iemand over haar vaginisme. Desondanks deed ze mee. Dat gaf zo'n bewustwording.”



Reacties

25-12-2019 17:11:53 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.750

OTindex: 13.744

S Ik ben maar een doodgewone Paus, en Goedele Lieke weet meer van dit soort dingen dan ik, maar toch: Hout wil nog wel eens splinteren. Nou wil ik maar niet te veel ingaan op waar die diepgaande dingen dan in gestoken worden, maar een splinter op zo'n plek lijkt mij extra pijnlijk en ook moeilijk te verwijderen.

25-12-2019 19:43:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.638

OTindex: 74.531

Quote:

Cursus houten dildo's maken is kerstuitje in Nijmegen: ‘Het leidt tot diepgang ’



Toch hopelijk waar de medecursisten bij zijn, hoop ik! Toch hopelijk waar de medecursisten bij zijn, hoop ik!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: