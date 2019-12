Al meer dan 2,3 miljoen handtekeningen voor petitie tegen Homo-Jezus

Voor een petitie tegen de Netflix-kerstspecial met een homoseksuele Jezus en een marihuana rokende Maagd Maria zijn nu al 2,3 ​​miljoen handtekeningen gezet, terwijl christenen hun verontwaardiging over de film uiten.

Slechts drie weken geleden gelanceerd, heeft de change.org online petitie om "de kerstfilm te verbieden" met de titel The First Temptation of Christ, gestaag steun verzameld, voornamelijk in Brazilië, waar de film werd gemaakt. Soortgelijke verzoekschriften zijn in andere talen gestart.

De 46 minuten durende kerstspecial portretteert Jezus als een man van in de dertig die zijn vriend thuisbrengt om Maria en Jozef te ontmoeten. De Portugees-talige film, die eerder deze maand wereldwijd op Netflix debuteerde, is afkomstig van de Braziliaanse komediegroep Porta dos Fundos (letterlijk, "Achterdeur").

De online petitie vraagt ​​dat de show uit de Netflix-catalogus wordt verwijderd en dat Porta dos Fundos verantwoordelijk wordt gehouden voor het belachelijk maken van het christelijk geloof.

De petitie roept ook op tot een publieke terugtrekking door Netflix, omdat het bedrijf "ernstig beledigde christenen" heeft.

Netflix wordt geconfronteerd met een groeiende oppositie tegen de film, met figuren zoals de katholieke bisschop van Tyler, Texas, die de show als godslastering aanwijzen.

"Respect is het laatste waar ze aan denken, elke christen moet deze film aan de kaak stellen, het is godslastering tegen de Zoon van God die leed en stierf, zelfs voor iedereen die ontkent dat hij Heer van het Universum is", zei bisschop Joseph Strickland in een tweet. “Zijn gebed voor hen…. "Vader vergeef hen, zij weten niet wat zij doen."

"Net Netflix geannuleerd," tweette de bisschop even later. "Er is nauwelijks tijd om het te bekijken, maar godslastering verdient geen cent!"

Graham Allen, de gastheer van de populaire 'Dear America Podcast', veroordeelde de film op dezelfde manier en betoogde dat 'Jezus niet een ‘woke’ cultuurexperiment is voor jou om jonge mensen ervan te overtuigen dat bijbelse leringen ‘discutabel’ zijn ?! "

De Braziliaanse katholieke bisschoppenconferentie heeft haar eigen verklaring vrijgegeven waarin ze de show veroordeelde en zei dat de Kerstspecial "het christelijk geloof diepgaand aanvalt.

Reacties

25-12-2019 13:16:36 venzje

Een bedrijf dat christenen heeft? Hoe moet ik dat begrijpen? Horen die tot het bedrijfskapitaal, of dienen ze als decoratie?

25-12-2019 13:43:03 botte bijl

is dood, de Lindenstraße houdt binnenkort ook op na bijna 35 jaar, maar dat blijft Sodom und Gomerra Annemarie Wendl (en daarmee Else Kling) is dood, de Lindenstraße houdt binnenkort ook op na bijna 35 jaar, maar dat blijft

25-12-2019 14:34:50 Mamsie

Het lijkt me een walgelijke vertoning, terwijl ik zelf toch niet (meer) gelovig ben.

