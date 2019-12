Student (23) na meer dan uur uit metalen paal bevrijd

Opmerkelijke interventie in de Zuid-Franse stad Nîmes: de brandweer moest er uitrukken voor een 23-jarige student die vast was komen te zitten in een

25-12-2019 12:51:38 BatFish

Hij moet toch verrekte lenig geweest zijn om er überhaupt in the komen.

25-12-2019 13:24:23 botte bijl

jonge mannen die in buizen kruipen, dat onderwerp is 1983 in de DDR al verfilmd , veel leuker

25-12-2019 14:37:00 Mamsie

Hij werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.



En opgeborgen op de psychiatrische afdeling, neem ik aan. En opgeborgen op de psychiatrische afdeling, neem ik aan.

