Je gelooft nooit wat deze vrouw plots in haar kerstboom aantrof

Een Amerikaanse vrouw en haar dochter keken onlangs raar op toen ze tussen de versiering in hun kerstboom een vreemd beestje vonden. Met de hulp van een dierencentrum kwam het terecht waar het thuishoorde.



Kate McBride Newman hoorde haar dochter India onlangs plots om hulp roepen. De mama uit de Amerikaanse staat Georgia snelde naar haar dochter en zag meteen wat er aan de hand was. In hun kerstboom zat een uil verstopt, een Oosterse kreetuil.



Hoe die daarin terecht kwam, blijft een raadsel, maar hem eruit krijgen, bleek moeilijker dan gedacht. In de hoop dat hij op eigen houtje zou vertrekken, zetten ze de ramen en deuren open, maar toen hij de volgende dag nog niet was gaan vliegen, namen ze contact op met het plaatselijke dierencentrum Chattahoochee Nature Center.



Zij slaagden erin om de uil veilig uit de kerstboom te halen. Achteraf bleek dat hij al een tijdje niet meer gegeten had, wat hen doet vermoeden dat hij al in de kerstboom zat voordat ze de boom aanschaften. Nadat ze hem de eerste zorgen toedienden, lieten ze hem uiteindelijk weer vrij in de wilde natuur.

Reacties

De uil zat in de kerstboom

Bij het vallen van de nacht

Maar na wat goede zorgen

Is hij terug naar het bos gebracht.

Koekoek, koekoek....

