Tram slaat op hol met bewusteloze bestuurder

BONN - In het Duitse Bonn is in de nacht van zaterdag op zondag een tram ’op hol geslagen’, nadat de bestuurder het bewustzijn had verloren. Plaat

24-12-2019 08:31:11 Mamsie

Zit er geen dodemansknop meer in?

24-12-2019 10:12:49 Sjaak

Bron: @Mamsie : Der Fahrer sei in der Nacht zum Sonntag in seinem Fahrersitz zusammengesunken und habe dabei möglicherweise den Totmannknopf gedrückt, vermutete eine Sprecherin der Stadtwerke. Dadurch sei die Bahn weitergefahren. Genaueres müssten aber die Untersuchungen ergeben.Sogenannte Totmannmelder sind in Führerkabinen eingebaut. Sie müssen von den Zugführern regelmäßig betätigt werden, sonst hält der Zug automatisch an. Damit soll verhindert werden, dass Züge im Fall einer Handlungsunfähigkeit des Zugführers unkontrolliert weiterfahren.Bron: Merkur.de

24-12-2019 12:42:58 BatFish

Daar moet toch een partij slecht onderhoud in het spel geweest zijn. Als ook de noodrem niet bleek te werken is er echt iets goed mis.

