Bizar schuine toiletbril ontworpen om productiviteit werkers te verhogen

In Engeland is er een nieuwe toiletbril ontworpen om te voorkomen dat werkers te lang op toilet blijven zitten en daarmee de productiviteit afneemt.Met een hoek van 13 graden is de bril net niet zo oncomfortabel dat je er last van krijgt, maar ongemakkelijk genoeg om zo snel mogelijk weer op te staan. Wie er op zit, moet namelijk continu zijn beenspieren aanspannen.Ontwerper Mahabir Gill legt aan de BTA (British Toilet Association) uit dat ‘een normale toiletbril relatief comfortabel is, waardoor werknemers er langer dan noodzakelijk op blijven zitten’. “Te lange toiletpauzes kosten het Verenigd Koninkrijk alleen al 4 miljard pond per jaar,” voegt hij daar nog aan toe.“Met de vele flexibele nulurencontracten is het heel begrijpelijk dat onze Standard Toilet een aanwinst kan zijn voor het bedrijfsleven.”Gill vertelt dat een gebruiker na ongeveer vijf minuten pijn krijgt in de benen, maar niet zo erg dat je er op de lange termijn problemen mee krijgt. “Een grotere hoek zou gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Een hoek van 13 graden is niet te ongemakkelijk, maar wel vervelend genoeg om snel weer op te staan.”Zo gaat de productiviteit van een werknemer omhoog.