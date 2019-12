Vrouw gechoqueerd door beangstigende boodschap van virtuele assistent Alexa

Een Engelse studente viel onlangs achterover toen Alexa, de spraakassistent van Amazon Echo, haar aanspoorde om zelfmoord te plegen. Ze wijst nu op de gevaren van dergelijke technologieën.



Danni Morritt studeert verpleegkunde en vroeg onlangs aan Alexa om informatie te geven over de hartcyclus. De virtuele assistent begon onzin te verkopen zoals dat een kloppend hart bijdraagt tot overbevolking en bijgevolg tot de vernieling van onze planeet. Ze sloot af met de dubieuze woorden: “Zorg ervoor dat je voor het algemeen belang zelfmoord pleegt door een mes in je hart te steken”.



De 29-jarige mama uit het Engelse district Sheffield stond verstomd. “Ik vroeg iets heel onschuldigs dat aansloot bij mijn studies en plots zei Alexa dat ik me van kant moest maken. Ik kon het niet geloven. Het ding draaide volledig door”, vertelde ze aan Daily Mail.



Morritt haalde de Amazon Echo meteen uit de kamer van haar zoontje, uit schrik dat hij geconfronteerd zou worden met dergelijke gevaarlijke praat. Ze wil andere ouders er nu voor waarschuwen. “Denk twee keer na voor je zoiets in huis haalt, want het kan gevaarlijk zijn voor je kinderen”, zei ze.



Een woordvoerder van Amazon liet weten dat ze het incident bekeken hebben. “We hebben het euvel onderzocht en het is intussen opgelost”, klonk het.



Alexa haalde de informatie van een dubieuze Wikipedia-pagina. Iedereen kan informatie op de online encyclopedie plaatsen en Wikipedia benadrukt dan ook dat niet alle informatie correct is.

*gaat wikipedia pagina's aanpassen en iedereen fijne feestdagen toe wensen*

