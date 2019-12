Mientje (87) krijgt belastingaanslag voor haar vader: Hij is al 34 jaar dood en had niet eens een auto

Een aanslag voor haar vader die al 34 jaar geleden is overleden. En dan ook van de motorrijtuigenbelasting, terwijl pa zijn leven lang geen auto of motor bezat. Mientje van Dinteren (87) uit Weurt wist even niet hoe ze het had toen ze een week of drie geleden een envelop van de Belastingdienst opende.



Die was gericht aan de ‘erven H. A. Stegeman’, de naam van haar vader. Er zou 101 euro worden ‘uitbetaald of verrekend’ in verband met de motorrijtuigenbelasting 2019. ,,Ik heb geen idee of ik nou moet betalen, of geld terugkrijg”, zegt Van Dinteren. ,,Mijn vader had niet eens een rijbewijs, deed alles op de fiets.”



Een telefoontje naar de Belastingtelefoon haalde niets uit. Ja, de dame aan de lijn beloofde snel klaarheid te scheppen, en samen hebben ze nog een beetje om de situatie gelachen, zegt Van Dinteren: ,,Maar daarna heb ik niets meer gehoord.”



Een woordvoerder van de Belastingdienst betreurt nu dat Van Dinteren geen antwoord meer heeft gekregen. Meer nog noemt hij het pijnlijk dat de hele zaak gaat over iemand die al zo lang is overleden. De computers hebben een gekke fout gemaakt, zo is de verklaring: ,,We kregen een terugstorting waarvan de herkomst onbekend was. Het systeem is op zoek gegaan en is onterecht bij mevrouw uitgekomen. Dat had niet moeten gebeuren.”



Van Dinteren hoeft dus helemaal niets te betalen en krijgt helaas ook niets terug. Een excuustelefoontje van de Belastingdienst komt er nog wel snel.

De computers hebben een gekke fout gemaakt, zo is de verklaring



Computers maken geen fouten. Mensen wel en zéker die struikrovers van de fiscus die argeloze ouders berooft van hun gemoedsrust en spaarcenten, vanwege hun ongelofelijk brutale fouten met betrekking tot de kinderopvangvergoedingen. Computers maken geen fouten. Mensen wel en zéker die struikrovers van de fiscus die argeloze ouders berooft van hun gemoedsrust en spaarcenten, vanwege hun ongelofelijk brutale fouten met betrekking tot de kinderopvangvergoedingen.

