Man stopt 15 eieren in zijn achterste en belandt in het ziekenhuis

‘Only in America’, hoor ik je al denken. Nee hoor, dit soort dingen gebeuren ook gewoon in Nederland. In Amsterdam, welteverstaan. Daar stopte een man vijftien eieren in zijn achterste.

De eitjes, gekookt én gepeld, veroorzaakten een boel pijn. De man kreeg zoveel last van zijn maag, dat hij naar het ziekenhuis ging. Daar ontdekten de doktoren al snel dat de man onder invloed van de drug ghb was.

De vijftien eieren hadden een scheur in de darmwand veroorzaakt, waardoor de man geopereerd moest worden. De eieren werden uiteraard verwijderd, maar het was een flinke onderneming. De man moest nog even op de intensive care blijven liggen, maar het lijkt gelukkig helemaal goed te komen: ondertussen is de ‘eierman’ weer thuis.

Reacties

22-12-2019 12:18:37 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.799

OTindex: 18.006

Sja, je moet wat als je je verveelt. Wat mij betreft mag hij wel de kosten zelfbetalen, i.p.v. deze te claimen op zijn verzekering.

22-12-2019 12:19:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.648

OTindex: 33.201

nu al met eieren spelen, dat wordt wat met pasen

22-12-2019 13:54:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.623

OTindex: 74.481

Wilde hij mee doen met Oudhollandse eierschijten?



22-12-2019 14:04:59 stora

Stamgast



WMRindex: 17.205

OTindex: 2.294

Hij wou zeker kip spelen.

Elke keer als er een ei uit zou komen dan kon hij kakelen.

