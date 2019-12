Betonwagen kan woning niet bereiken: kano's bieden uitkomst

Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Dat dacht Wilma Postma uit Kiel-Windeweer toen ze woensdag een vracht beton geleverd kreeg voor een nieuwe vloer en de loodizware betonwagen niet voor haar deur kon parkeren.Postma woont aan de stille kant van het water aan de Pieter Venemakade. Het is een smal straatje waar geen zwaar verkeer mag komen. Maar het beton was wel nodig om een nieuwe vloer te storten vanwege de aardbevingsschade aan haar woning.'Een prima oplossing die ook bruikbaar is voor de buren. In de straat zijn meer mensen met bevingsschade die zich afvragen hoe ze beton gestort kunnen krijgen in hun woning. Met een kruiwagen is dat bijna niet te doen. Dit ponton van kano's werkt perfect', vertelt ze opgetogen.