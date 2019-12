Brabantse winnaar van Oudejaarstrekking 2018 gevonden

BREDA - Zoekt de Staatsloterij een jaar lang naar het lot dat recht geeft op een heuse Mini Cooper, blijkt het papiertje zonder dat ze het wist in het nachtkastje van de winnares te liggen.



Het kostte een medewerker van de Primera in de Hoge Vucht een week lang rondrijden in een Mini met megafoon op het dak, maar het raadsel wie toch de mysterieuze winnaar was van de Oudejaarstrekking 2018 is op de valreep dan toch opgelost.



De Brabantse vrouw, die onbekend wenst te blijven, stond deze week aan de toonbank bij Primera Hoge Vucht in Breda. De prijswinnaar met het lotnummer lot EK 64986, vertelt kalmpjes dat het lot gevonden was in een nachtkastje. ,,Het Oudejaarslot lag al die tijd in m’n nachtkastje, ik kwam het onlangs tegen tijdens het opruimen. Daarna hoorde ik van de zoektocht van de Staatsloterij, ik ben zó blij dat ik mijn prijs alsnog kan ophalen!”.,



Met megafoon door de straten

Omdat het zo lang duurde voordat de winnaar zich had gemeld, had de Staatsloterij een heuse actie opgezet. Ivo van den Bogaard, werkzaam bij Primera, vertelt dat zij een week lang zelf door Breda mochten rijden in een Mini. ,,Met een megafoon op het dak, reden wij langs alle straten en riepen wij de eigenaar op zich te melden bij onze winkel. Dat was echt heel leuk om te doen”.



Van den Bogaard verwacht dat er geen feestelijk onthaal in de winkel zal plaatsvinden. ,,Omdat de winnaar anoniem wil blijven, ga ik er van uit dat de Staatsloterij contact legt met de Mini-dealer. De winnaar kan daar dan zijn Mini ophalen”.



Gouden handen

Verder ziet Van den Bogaard de verkoop voor de nieuwe Oudejaarstrekking van 2019 positief in. ,,Ik hoop dat mensen nu het gevoel krijgen dat wij gouden handen hebben. We hebben hier al mooie prijzen mogen weggeven. Ik hoop dat de mensen dit ook zien en het een reden is dat ze hier hun lot komen kopen”.

