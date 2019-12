Pantservoertuigen België onbruikbaar na peperdure upgrade

Een kapotte besturing, remmen die het niet doen én een te kleine binnenruimte. Het kostte het Belgische leger 31 miljoen euro om 38 pantservoertuigen te upgraden. Helaas zonder succes; de wagens zijn volstrekt onbruikbaar.



De 38 gepantserde voertuigen van het type Pandur werden ingezet als medisch voertuig of verkenningseenheid. De voertuigen waren twintig jaar oud en hadden dringend een veiligheidsupgrade nodig. Deze 'midlife update' kostte het leger 31 miljoen euro. Maar dat bleek weggegooid geld, schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws.



De voertuigen zijn alleen nog maar bruikbaar voor kleine militairen. "Vier van de vijf bemanningsleden moeten kleiner zijn dan 1,70 meter om nog met het voertuig te kunnen werken", zegt de Belgische politicus Wouter De Vriendt. Het gebrek aan ruimte komt doordat in de binnenruimte extra bepantsering en apparatuur werd aangebracht.



Maar de hoogte van de pantservoertuigen is niet het enige probleem: ze zijn ook nog eens niet veilig. De besturing en de remmen werken vaak niet.

Niet op missie



De conclusie van het rapport is duidelijk: De gebruikers beschouwen alle voertuigen als 'niet-gebruiksklaar en baanvaardig' om veiligheidsredenen, stellen de Belgische media. Voorlopig zullen deze pantserwagens dus niet vertrekken op missie.



Volgens de krant Het Nieuwsblad is het niet de eerste keer dat defensievoertuigen onbruikbaar zijn verklaard. In het voorjaar werden ook al 122 tanks en pantserwagens terug naar de garage geroepen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: