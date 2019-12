Eerst vergunning aanvragen, dan proefproces woonbootbewoners Noorderhaven

Woonbootbewoners in de Noorderhaven in Stad moeten eerst bij de gemeente Groningen een vergunning aanvragen om er achter te komen of ze al dan niet een vergunning nodig hebben, zo blijkt uit een einduitspraak van de Raad van State.

Dat klinkt omslachtig, maar de Raad ziet formeel juridisch gezien geen andere oplossing om een proefproces uit te lokken, zoals de woonbootbewoners willen.



Op basis van alleen de brief van het college van B&W die er ligt, wil het hoogste bestuursrechtscollege geen eindoordeel geven.

In die brief meldde het gemeentebestuur dat 63 woonbootbewoners in de Noorderhaven geen vergunning nodig hebben omdat ze in een vrijhaven liggen. De woonbootbewoners vinden dat die brief meer onzekerheid oproept dan dat hij duidelijkheid geeft.



Volgens de meeste woonbootbewoners hebben zij geen vergunning nodig om in de Noorderhaven te liggen. Toch vrezen ze dat ze er dan ook zo uitgesleept kunnen worden, mocht de gemeente andere plannen met de haven krijgen.

op een boot wonen, het lijkt zo heerlijk vrij, maar dat valt vaak tegen....

