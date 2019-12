Mooi kerstgebaar: tientallen gestolen chocoladerepen gedoneerd aan arme mensen

HAZELDONK/ZUNDERT - Tientallen armen in West-Brabant kunnen met de kerstdagen genieten van een leuk extraatje. Ze krijgen een stuk chocola van de Stichting Welzijn Zundert. En dat met dank aan een dief, die maandag toesloeg bij LaPlace bij Hazeldonk.



De inbreker kwam het wegrestaurant binnen door een ruit in te gooien en stal voor 250 euro aan chocola, voornamelijk repen, bonbons en een kindersurprise-ei. Het gaat om tientallen lekkernijen, die de dief maandagochtend vroeg in een vuilniszak uit de winkel sleepte.



Het was wel duidelijk dat de inbreker zijn buit niet in één keer op kon. Dat werd bevestigd op het moment dat de politie de man maandagmiddag oppakte. Hij was herkend op camerabeelden en bleek in het complex voor arbeidsmigranten te verblijven, vlak naast de LaPlace. Het grootste deel van de chocola lag in zijn koelkast opgeslagen.



Aanvankelijk wilde de politie de chocola terugbrengen naar LaPlace, maar die besloot de lekkernijen in overleg met de officier van justitie door te geven aan Stichting Welzijn Zundert. Omdat ze buiten de winkel waren geweest, waren ze volgens de veiligheidseisen van het restaurant onverkoopbaar geworden.



De Zundertse stichting nam de zoetigheid maar al te graag aan en zorgt ervoor dat de chocola terechtkomt bij mensen die het niet zo breed hebben, zodat ze een lekker extraatje hebben voor tijdens de feestdagen.



Op de camerabeelden in de LaPlace was overigens ook te zien dat de dief geen genoegen nam met alleen zoetigheid. Nadat hij de vuilniszak vol chocola buiten had gezet, keerde hij terug in de zaak om te kijken of hij iets uit de kassa kon stelen. Toen dat niet lukte, richtte hij zich op de fooienpot voor Spieren voor Spieren. Met geweld trok hij die van de toonbank, waardoor het geld in het rond vloog.



Volgens de LaPlace is inmiddels met de man afgesproken dat hij het bedrag uit de pot terugbetaalt, net als de kosten voor de chocola en de schade in de zaak.

Reacties

19-12-2019 14:21:25 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.359

OTindex: 4.908

Dus volgens het restaurant is het spul onveilig geworden en moeten nu de armoedzaaiers die onveilige chocola maar opeten?

19-12-2019 16:10:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.620

OTindex: 33.192

@venzje :

zo gaat dat tegenwoordig zo gaat dat tegenwoordig

19-12-2019 17:00:45 Deminia

Senior lid

WMRindex: 218

OTindex: 4

Wnplts: Tilburg

@venzje : Ik mag hopen dat ze wel redelijk kunnen controleren dat er niets met de chocolade is gebeurd (geen open verpakking bijvoorbeeld) maar dat het niet mag omdat theoretisch gezien deze man er mee geklooid zou kunnen hebben zonder sporen achter te laten. Iets wat mij in ieder geval heel onwaarschijnlijk lijkt. Maar omdat het niet uitgesloten mag worden is deze chocolade wettelijk gezien niet meer geschikt voor de verkoop. Hoe klein de kans ook is. Zo lang deze mensen gewaarschuwd worden en weten dat dit chocolade uit die partij is, vind ik dit echt wel een betere oplossing dan bijvoorbeeld vernietigen.

