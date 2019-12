Ok, boomer: term voor ouderwetse senior volgens Van Dale woord van het jaar

PROVINCIE UTRECHT - Boomer, de term voor een ouder persoon met conservatieve of ouderwetse opvattingen, is verkozen tot woord van het jaar. De term die vooral bekendheid kreeg als kleinerende opmerking van iemand van een jongere generatie naar een oudere, kreeg bijna 42 procent van de stemmen.



Het woord kreeg recent nog bekendheid toen een kamerlid in het Nieuw-Zeelandse parlement het tijdens een debat over klimaatverandering gebruikte om een collega die haar onderbrak de mond te snoeren. Ook daarvoor was het populair op internet.



Van Dale omschrijft een boomer als iemand 'met name van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen'. Het woord is een verkorting van het Engelse babyboomer: iemand die geboren is in de geboortegolf na het einde van de Tweede Wereldoorlog.



Boomer wist andere modewoorden als klimaatspijbelaar en klimaatdrammer achter zich te houden. In totaal werd er 17.500 keer gestemd op negentien woorden. Vorig jaar was de winnaar blokkeerfries. Daarvoor eindigden onder andere sjoemelsoftware, swaffelen en ontvrienden als woord van het jaar.

Reacties

19-12-2019 08:09:27 Kooldioxide

ok, boomer.

19-12-2019 08:30:23 venzje

Ik las gisteren een leuke alternatieve definitie: iemand met een volledig vergoed gehoorapparaat die niet luistert.

19-12-2019 08:32:08 Khitchakut

Dat is inderdaad een leuke, en volgens die definitie ben ik geen Boomer: Ik heb waarschijnlijk een hoorapparaat nodig maar heb er geen, ook zal ik hem bij eventuele aanschaf niet vergoed krijgen.. Yeeh!!



.



Laatste edit 19-12-2019 08:35 Aha!! Daarom noemde mijn zoon mij onlangs "Boomer"... Hmmm.. Eens even diep nadenken over hoe ik wraak zal nemen @venzje Dat is inderdaad een leuke, en volgens die definitie ben ik geen Boomer: Ik heb waarschijnlijk een hoorapparaat nodig maar heb er geen, ook zal ik hem bij eventuele aanschaf niet vergoed krijgen.. Yeeh!!

19-12-2019 08:44:55 botte bijl

hier zijn meer mensen dan we willen weten die door sommigen zo zullen worden genoemd, maar meestal niet waar we bij zijn

19-12-2019 09:03:31 Khitchakut





Ik bedoel, veronderstel dat ik iemand hier zwaar beledig, denk je nou echt dat de beledigde eventjes naar Thailand komt om mij op mijn bek te slaan?



Ik maak er een sport van om mensen die mij -als eerste!- op Faceboek beledigen werkelijk vreselijk te beledigen! Geloof me, dat wil je echt niet weten, ik trek dan alles uit de kast om degene die mij beledigde helemaal de grond in te trappen! Daar zijn zelfs de meest erge opmerkingen hier niets bij..



Let wel! Dat doe ik enkel als reply, nooit ben ik hierin de instigator!



Enfin, je moest eens weten hoe vaak ik dan door zo'n drol bedreigt word! Ze komen naar mijn huis en schoppen mij verrot, ze trekken me uit elkaar en weet ik het allemaal. Ik lig dan echt in een deuk! Laatst had ik een Amerikaan die mij voor een pedofiele idioot uitmaakte, nou die heb ik vuur laten spugen. Ik heb 'm zelfs mijn echte adres gegeven, maar helaas, noppes..



Allemaal veel wind en weinig wol. Hoe dan ook, beledigen via internet is de veiligste manier van beledigen.



Dus als er hier leden zijn die mij een kwaad hart toedragen dan zullen ze het mij laten weten, wetende dat ik er niet voor naar Nederland zal komen. Zie je? Lekker veilig

19-12-2019 09:23:54 venzje

@Khitchakut :

19-12-2019 09:28:21 Khitchakut

_ @venzje : Waarom schreeuw je nou zo? Het was toch goed?

19-12-2019 09:48:48 Mamsie

Ik denk dat boomers mensen zijn van de baby-boem, dus geboren tussen 1945 en 1950.

19-12-2019 09:56:27 venzje

Laatste edit 19-12-2019 09:57 @Mamsie : Dat is wel de oorsprong, maar niet de betekenis van het woord. Ook een millennial kan een boomer zijn en lang niet alle babyboomers zijn een boomer.

