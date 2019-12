Onderzoeker universiteit: Parthenon in Griekenland heeft verkeerde naam

UTRECHT - Een archeoloog in Utrecht gooit een bommetje in Griekenland. Want het Parthenon op de Akropolis in Athene, een van de meest herkenbare gebouwen ter wereld, heeft volgens hem waarschijnlijk de verkeerde naam. De naam Parthenon was volgens hem voorbehouden aan een andere tempel in de buurt. Dat concludeert Janric van Rookhuijzen van de Universiteit Utrecht na onderzoek van historische bronnen.



De grote Griekse tempel gewijd aan de godin Athena staat bekend als het Parthenon. Maar lang was onduidelijk waar die naam vandaan kwam. Onderzoeker Janric van Rookhuijzen besloot het uit te zoeken. In 2500 jaar oude inventarissen ontdekte hij dat de oude Grieken de naam Hekatompedon (tempel van 100 voet) voor het gebouw gebruikten. Eén specifieke schatkamer had de naam Parthenon.



Experts gingen er tot nog toe vanuit dat de Parthenon-schatkamer ergens in de grote tempel van 100 voet zat. Maar de Utrechtse onderzoeker toont aan dat dit niet kan.



De Parthenon-schatkamer zat volgens Van Rookhuijzen in een kleinere, oudere tempel op de Akropolis met de naam Erechtheion. Die werd gebruikt voor een hele oude cultus rondom de godin Athena.



Van Rookhuijzen: "De tempel wordt beschreven in een Romeinse reisgids. Daarin worden een aantal schatten genoemd waarop men nooit zoveel acht heeft geslagen. Maar die bijzondere voorwerpen kennen we alleen uit de Parthenon-inventarissen. De link was nog nooit gelegd, omdat men altijd dacht dat de Parthenon-kamer in de grote tempel zat. Maar het kan niet anders: het Parthenon was een gedeelte van de kleine tempel."



De onderzoeker onderbouwt zijn stelling door te wijzen op het feit dat bij de kleine tempel meerdere beelden van vrouwen staan. Het zou daarom logischer zijn dat dit gebouw Parthenon, oftewel 'maagden kamer' heet.



Kortom, de Grieken moeten volgens de onderzoeker een boel bordjes gaan aanpassen: wat nu het Parthenon wordt genoemd, heet Hekatompedon. En wat tot nog toe de Erechtheion was, is het échte Parthenon.



Emeritus hoogleraar antieke cultuur Josine Blok (Universiteit Utrecht) is vol lof over de ontdekking. "Voor de wetenschap betekent het inzicht van Van Rookhuijzen een kleine aardverschuiving. Niet alleen moeten de namen, die al zo'n twee eeuwen voor deze gebouwen worden gebruikt, worden aangepast, het beeld van de cultus van de godin Athena en van de hele Akropolis verandert."

