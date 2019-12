Grap loopt uit de hand: Alkmaarse komt thuis in oerwoud met 17 (!) kerstbomen

ALKMAAR - Lenneke (26) uit Alkmaar was van plan het dit jaar bij één kerstboom te houden, maar daar dacht vriend Jefrem anders over. In het geheim sloop hij haar appartement binnen en zette hij als grap maar liefst zeventien kerstbomen in haar woning. "Ik kon niet eens bij de wc komen!"



Een dag later kan de Alkmaarse er hard om lachen, maar 'het was gisteravond wel even schrikken', zo vertelt ze. "Alles stond vol: m'n keukentje, m'n woonkamer, het was echt een oerwoud. En ik moest vet nodig plassen, maar kon dus niet bij de wc komen, dus toen moest het op een emmer", lacht ze.



Het idee voor de grap ontstond al een tijdje terug, aldus Lenneke. "Die vriend, Jefrem, verkoopt kerstbomen naast de Grote Kerk in het centrum. Ik had hem samen met een vriendin geholpen om het een beetje kenbaar te maken door in Alkmaar te flyeren. Als dank zouden wij een kerstboom van hem krijgen."



En zo geschiedde, want Lenneke kreeg inderdaad twee kerstbomen. "Maar op een gegeven moment grapte Jefrem dat-ie alle bomen die over zouden blijven in mijn huis zou zetten. Ik had nooit verwacht dat hij dat echt zou doen, want hij heeft ook helemaal geen sleutel."



Maar toen Lenneke gisteravond, in het bijzijn van haar ouders, de deur van haar woning opendeed en in het 'kerstbomen-oerwoud' thuiskwam, bleek dat het Jefrem wel degelijk was gelukt om in te breken. "Ik wist echt niet wat ik zag."



Om haar huisje zo snel mogelijk weer bewoonbaar te maken, plaatste Lenneke een oproep op Facebook. Iedereen die wilde mocht een gratis kerstboom afhalen. "En dat ging als een malle. Nog geen drie uur later was alles weg."



En met die actie heeft ze 'ook nog wat karmapunten verdiend'. "Er waren een paar mensen die zeiden dat ze een kerstboom normaal niet kunnen betalen. Dus ik vind het fijn dat ik hen op deze manier een beetje kon helpen."



Nu is haar woning, op twee bomen na, weer kerstboom-vrij. "En naaldvrij! Ik heb echt een uur lopen stofzuigen", zo lacht ze. "En nu maar eens bedenken hoe ik Jefrem terug ga pakken."

18-12-2019 16:50:39 Grouse

Maar op een gegeven moment grapte Jefrem dat-ie alle bomen die over zouden blijven in mijn huis zou zetten.

Is hij nou al klaar met verkopen? Is hij nou al klaar met verkopen?

18-12-2019 17:10:32 HoLaHu

Stofzak van de stofzuiger leeggooien in zijn huis....En dan maar hopen dat hij een hoogpolig tapijt heeft liggen!

18-12-2019 20:11:36 botte bijl

@Grouse :

dat dacht ik ook al, toen ik het las en instuurde dat dacht ik ook al, toen ik het las en instuurde

