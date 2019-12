Man gebruikt zijn auto als oven

18-12-2019 08:38:30

Er wordt alom gewaarschuwd dat Australië, toch al een behoorlijk warm continent, steeds meer opwarmt, wellicht totdat het grootste gedeelte van Australië te heet wordt voor vele levende wezens, met uitzondering van enkele zeer speciale diersoorten..



"Climate change in Australia has been a critical issue since the beginning of the 21st century. In 2013, the CSIRO released a report stating that Australia is becoming hotter, and that it will experience more extreme heat and longer fire seasons because of climate change.



In 2014, the Bureau of Meteorology released a report on the state of Australia's climate that highlighted several key points, including the significant increase in Australia's temperatures (particularly night-time temperatures) and the increasing frequency of bush fires, droughts and floods, which have all been linked to climate change."



Voordat we (weer) in een discussie verzeilt gaan raken over global warming ja of nee, ik heb de feiten nooit ontkend, ik heb enkel mijn twijfel geuit of alles te wijten is aan menselijk toedoen, dat is wat anders.