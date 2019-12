Man blaast auto op met luchtverfrisser

Een Britse man heeft ondervonden dat de combinatie van een sigaret en luchtverfrisser een explosieve cocktail oplevert. Op die manier heeft hij zijn auto opgeblazen, melden de hulpdiensten van de Noord-Engelse stad Halifax aan nieuwszender BBC.Voor hij de sigaret opstak, heeft de man overvloedig luchtverfrisser gespoten in zijn wagen. “Door zijn sigaret aan te steken veroorzaakte de man een explosie. Daarbij werden alle ramen uit de auto kapot geblazen en raakten de deuren beschadigd”, zegt een woordvoerder van de lokale brandweer van Halifax.Volgens de politie heeft de man veel geluk gehad, want hij raakte maar lichtgewond. “Dit incident had veel dramatischer kunnen aflopen. Volg altijd de veiligheidsinstructies van de constructeur”, klinkt het.De explosie was zo krachtig dat ramen van nabijgelegen winkels beschadigd werden. De politie heeft de volledige straat afgesloten tijdens het onderzoek naar de explosie.