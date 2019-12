Vader in paniek als hij zijn baby in draaiende wasmachine ziet, maar dan haalt hij opgelucht adem…

Een Russische man schrok zich te pletter toen hij onlangs zijn baby in de wasmachine zag ronddraaien. Gelukkig besefte hij snel wat er gaande was.De man, die zichzelf ‘ARussianAndHisBike’ noemt, deelde zijn verhaal met een sprekende foto op Imgur. Op de foto is een lachende baby te zien tussen kleren in een draaiende wasmachine. Niet zomaar een baby, maar zijn baby.Een beangstigend tafereel, maar al snel bleek dat het om een foto van de baby ging die gedrukt was op een T-shirt. “Als je ooit je favoriete T-shirt met een foto van je kind erop in de wasmachine steekt, plak dan een waarschuwingsboodschap op je wasmachine of zo”, schrijft hij erbij.Het bericht ging met meer dan 100.000 views meteen viraal. Heel wat mensen lagen strijk van het lachen, anderen gaven hem handige tips. “Draai je T-shirt binnenstebuiten als je ze in de wasmachine steekt. De foto zal dan langer meegaan”, klinkt het onder meer.