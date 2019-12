Politie controleert schoolkluisjes en vindt...

VLEUTEN - Een leerling! Het was een opmerkelijke vondst op het Amadeus Lyceum in Vleuten vrijdagochtend. Bij een controle van de politie troffen agenten een slapende leerling aan in een kluisje.Op Twitter schrijft de wijkagent van Vleuten-De Meern dat agenten een kluisjescontrole deden op school. Daarbij treffen ze wel vaker merkwaardige zaken aan, maar de slapende scholier spande de kroon. "Dat verwacht je niet zo één, twee, drie", schrijft de politie.De politie heeft inmiddels laten weten weten dat het een grapje was. De leerling lag niet echt te slapen, maar vond het een leuk geintje. De controle was overigens wel serieus. De kluisjes werden gecheckt op wapens en vuurwerk, maar er is niets serieus aangetroffen.