Professor steekt briljante valstrik in examen om spiekers te betrappen

Een Amerikaanse professor was het beu dat studenten tijdens het examen naar het toilet mogen gaan. Hij verdacht hen er immers van antwoorden op te zoeken, dus bedacht hij een snood plannetje…



Een Amerikaanse ingenieursstudent bracht het opvallende verhaal naar buiten op Reddit. Tijdens de les vragen gemiddeld één tot twee studenten om een plaspauze, maar het viel hem al op dat tijdens examens plots de helft van de studenten naar het toilet moet.



Iedereen weet dat de meerderheid dat doet om de oplossingen op te zoeken op hun smartphone. Vaak maken ze dan gebruik van Chegg, een website waarop heel wat antwoorden op moeilijke vraagstukken te vinden zijn. Ook de professor bouwkunde was daarvan op de hoogte.



Om dergelijk bedrog tegen te gaan, bedacht de professor onlangs een listige valstrik tijdens het examen bouwkunde. “Ik kreeg een bepaald vraagstuk maar niet opgelost, dus liet ik het voor wat het was. Het telde toch maar mee voor 5 van de 100 punten”, vertelt de student op Reddit.



Achteraf kregen alle studenten een e-mail van de professor. Daarin legde hij uit dat hij bewust een onoplosbaar vraagstuk in het examen had gestoken. Een maand voordien had hij dat bewuste vraagstuk op Chegg gezet en er een op het eerste zicht correcte oplossing bij geschreven. Maar aangezien het vraagstuk onoplosbaar was en het onmogelijk was om dezelfde denkwijze te hanteren, kon hij daarmee wél nagaan wie tijdens het examen stiekem op Chegg was gaan kijken. “Hij schreef in zijn e-mail dat 14 van de 99 studenten de oplossing van de professor hadden neergepend en dus een nul kregen en gerapporteerd werden bij de universiteit voor het schenden van de regels. Hij gaf de namen van de spiekers tevens door aan de andere professoren van ons departement. De studenten die de vraag niet of op een andere manier hadden beantwoord, kregen 5 op 5 voor die vraag”, aldus de student.

Reacties

16-12-2019 10:20:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.590

OTindex: 74.420

Die spiekers sloegen dus een plee-figuur.

16-12-2019 11:15:32 Khitchakut

Briljant? Ik vind het een ongelooflijk smerige streek van deze man! Geef studenten de kans om te cheaten en ze zullen het doen, dat wist men in de oudheid al.



Wat is er nou zo moeilijk aan om tegen de studenten te zeggen dat ze nu naar de wc kunnen maar tijdens het examen niet naar de plee mogen? Hoelang duurt een examen? 1 uur, 1.5 uur? Dat moet voor jongelui absoluut geen probleem opleveren.



Nee, het spijt mij maar ik vind de prof een stiekeme lul, kan er niets aan doen.

16-12-2019 12:12:45 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.604

OTindex: 22.186



Van iemand die student genoemd wordt zou een dergelijke zelfbeheersing aanwezig moeten zijn.

Als je er van te voren al van uit gaat dat er bedrog gepleegd gaat worden en dat verhindert is een methode. Maar daarmee bestraf je niet de personen die later een "Diederik Stapel" zullen worden.



Bij kinderen op de lagere school heb je gelijk. Bij de middelbare school is het comme çi comme ça. Maar vanaf de middelbare school zou die zelfbeheersing er moeten zijn. @Khitchakut : Ben ik niet met je eens. Vanaf een bepaalde leeftijd mag je van iemand verwachten dat hij eerlijk spel speelt. De enige manier om daar achter te komen is de gelegenheid te geven en achteraf te controleren of er van die gelegenheid gebruik gemaakt is.Van iemand die student genoemd wordt zou een dergelijke zelfbeheersing aanwezig moeten zijn.Als je er van te voren al van uit gaat dat er bedrog gepleegd gaat worden en dat verhindert is een methode. Maar daarmee bestraf je niet de personen die later een "Diederik Stapel" zullen worden.Bij kinderen op de lagere school heb je gelijk. Bij de middelbare school is het comme çi comme ça. Maar vanaf de middelbare school zou die zelfbeheersing er moeten zijn.

16-12-2019 12:21:17 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.732

OTindex: 13.719

S Er is een heel belangrijke reden om toch maar NIET te spieken. In heel veel examenreglementen staat dat als iemand betrapt wordt op fraude, AL zijn studieresultaten ongeldig worden verklaard. "Je zal de rest ook wel bij elkaar gespiekt hebben" is de gedachte daar achter. Je moet dan de hele opleiding bij een andere school overnieuw doen. Plus dat je bij die nieuwe school al meteen bekend gemaakt wordt als spieker. Niet doen dus, spieken en fraude. En als je toch een keer gespiekt hebt, nooit erover praten, want je verrader slaapt niet.

16-12-2019 12:38:36 stora

Stamgast



WMRindex: 17.153

OTindex: 2.286

Ik vind het slim van die professor.

Waarom zouden alleen de leerlingen de boel mogen bedonderen.

16-12-2019 12:48:06 Khitchakut

@Emmo :



Het enige wat men hoefde te doen was geen toestemming geven om naar de wc te gaan. Ik blijf van mening dat in deze de professor zelf het kwaad, (spieken), in de hand heeft gewerkt. Temeer daar hij een onoplosbaar probleem in zijn examen had verwerkt, hiermee studenten aanmoedigend om het even op te zoeken.



Ik vind het geen stijl van die vent, en ik ben daar unaniem in! @De Paus : Gelegenheid maakt de dief, ik weet zeker dat jullie deze uitdrukking kennen.Het enige wat men hoefde te doen was geen toestemming geven om naar de wc te gaan. Ik blijf van mening dat in deze de professor zelf het kwaad, (spieken), in de hand heeft gewerkt. Temeer daar hij een onoplosbaar probleem in zijn examen had verwerkt, hiermee studenten aanmoedigend om het even op te zoeken.Ik vind het geen stijl van die vent, en ik ben daar unaniem in!

16-12-2019 13:36:17 Zeeuw

@Khitchakut . Sommige tentamens op de uni kunnen tot 4 uur duren, beetje lullig als je dan na een uur moet toileteren.

16-12-2019 13:50:22 Khitchakut





Ik weet dit uit eigen ervaring, omdat ik diabeet ben moet ik normaliter vaker plassen dan niet-diabeten. Soms, als ik b.v. een dag in een minivan reis om aan de grens een stempel te halen liggen de stoptijden een uur of 4 uit elkaar. Met behulp van Immodium kan ik dat halen. Deze tip werd mij ooit door een dokter aan de hand gedaan en werkt prima! @Zeeuw : Je bedoelt 4 uur zonder onderbreking? Wow, das lang. Goed, gouden tip voor studenten die lange examens hebben: Neem 1 uur van tevoren loperamide, (merknaam b.v. Immodium), in. Dat is een middel tegen diarree maar het werkt ook zeer rustgevend op de blaas. Ook valt het absoluut niet onder verboden middelen..Ik weet dit uit eigen ervaring, omdat ik diabeet ben moet ik normaliter vaker plassen dan niet-diabeten. Soms, als ik b.v. een dag in een minivan reis om aan de grens een stempel te halen liggen de stoptijden een uur of 4 uit elkaar. Met behulp van Immodium kan ik dat halen. Deze tip werd mij ooit door een dokter aan de hand gedaan en werkt prima!

16-12-2019 17:02:29 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.407

OTindex: 2.971





In dit geval is er een val opgezet voor de fraudeurs, die zijn zo stom geweest om daar in te lopen. De eerlijke studenten worden dus beloond. @Khitchakut : Een gewoon mens zal geen gebruik van de gelegenheid maken. Stelen wordt gedaan door een dief en die is daar helemaal zelf verantwoordelijk voor. De dief zal immers vaak de gelegenheid creeeren. 'gelegenheid maaktde dief' vind ik net zo achterlijk als "ze was dronken, droeg een topje etc.".In dit geval is er een val opgezet voor de fraudeurs, die zijn zo stom geweest om daar in te lopen. De eerlijke studenten worden dus beloond.

